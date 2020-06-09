Спецоперация в Алматы: у двух ОПГ продолжают изымать сокрытое оружие
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дополнительное изъятие оружия и боеприпасов произвели сотрудники КНБ у задержанных ранее двух противоборствующих организованных преступных групп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
Напомним, 27 мая 2020 года, Комитетом национальной безопасности совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в г.Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих организованных преступных групп.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия и более 200 боеприпасов.
В процессе досудебного расследования задержанные участники группировок вину признали и выразили готовность сотрудничать со следствием.
Помимо этого, двое подозреваемых обратились с заявлением о добровольной выдаче ранее сокрытого огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.
В результате, 1 июня 2020 года в г.Талдыкорган и Ескельдинском районе Алматинской области обнаружены и изъяты автомат «Калашникова» с патронами, криминальный нарезной карабин «Сайга-410» и обрез охотничьего ружья.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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