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Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы

19 Августа 2021 13:25
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Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спецоперация по задержанию серийных домушников проведена полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«Криминальный квартет» задержан оперативниками сразу после совершения очередной квартирной кражи. Визитеры шли с награбленным, когда их нейтрализовали сотрудники спецподразделения.

«В составе этой группы четверо мужчин, в возрасте от 32 до 36 лет, уроженцы Алматинской и Туркестанской областей. За несколько минут до ареста злоумышленники путем подбора ключа проникли в один из домов, расположенных в микрорайоне Акбулак, откуда похитили чужое имущество на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Краденые вещи, инвентарь и денежные средства изъяты следственно-оперативной группой и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.188 ч.3 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Спикер также отметил, что на данном этапе следствия уже доказана причастность задержанных еще к трем аналогичным кражам на территории Алмалинского и Бостандыкского районов города. По версии криминальной полиции, изобличенные домушники орудовали преимущественно в центральности части мегаполиса.



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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК  
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