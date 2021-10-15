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    11:48, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спецоперация по задержанию наркосбытчика прошла в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спецоперация по задержанию наркосбытчика прошла в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Алматинской области была получена информация о том, что на территории Талгарского района гражданин С. занимается сбытом наркотических средств.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий у 45-летнего мужчины приобретено вещество, признанное наркотическим средством «гашиш» весом 5,07 грамм. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

    В ходе спецоперации стражи порядка остановили легковую автомашину, на которой передвигался подозреваемый. При личном обыске в присутствии понятых, у него изъято вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом, расфасованное в четырех полиэтиленовых свертка. Экспертиза признала вещество наркотическим средством «гашиш» весом 228,14 грамма. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в целях сбыта, в особо крупном размере».
    Подозреваемый до вопроса об избрании меры пресечения водворен в ИВС. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашается.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Алматинская область
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