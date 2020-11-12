Спецоперация по задержанию группы домушников прошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спецоперация по задержанию группы гастролеров–домушников прошла в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели минувшим днем в Бостандыкском районе Алматы при содействии бойцов спецподразделения. По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое.

«Они – земляки, жители Алматинской области. Самому старшему 34 года, младшему – 22. Двое из фигурантов ранее уже были судимы за имущественные преступления. Подозреваемых задержали накануне после того, как они обворовали одну из квартир, расположенных по улице Кабанбай батыра. Похозяйничав в чужом жилище, любители легкой наживы завладели денежными средствами и ценным имуществом. Украденное было изъято, избавиться от преступной добычи злоумышленники не успели. На данном этапе расследования установлена причастность указанной «троицы» к 11 преступлениям на территории Алматы. Кроме того, согласно нашим данным, они разыскиваются нашими коллегами за серию квартирных краж в городах Нур-Султан и Шымкент», – проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.