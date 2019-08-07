Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева: в больницу доставлены двое мужчин

БИШКЕК. Кабар – КАЗИНФОРМ - В Чуйскую областную больницу в 21:20 по линии скорой помощи доставлены двое мужчин с ранением в грудную клетку резиновыми пулями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По ее данным, состояние больных средней тяжести, оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось, вызов на станцию скорой помощи Чуйской области поступил в 20:20, на место происшествия выехали 5 бригад Чуйской области и дополнительно 3 бригады из города Бишкека.

Напомним, что в Кой-Таше проводится спецоперация по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.