Спецоперация МВД: члены преступной группировки задержаны в Алматы и Нур-Султане
«1 октября текущего года единовременно в Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию преступников, проведены обыски, изъяты вещественные доказательства», - сказал Нурдильда Ораз.
Согласно озвученным сведениям, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 262 ч.1 УК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), проводится расследование.
«Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания», - добавил Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток.
«За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, два разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.