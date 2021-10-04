Спецоперация МВД: члены преступной группировки задержаны в Алматы и Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О задержаниях членов организованных преступных групп в Алматы и Нур-Султане рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 октября текущего года единовременно в Алматы и Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию преступников, проведены обыски, изъяты вещественные доказательства», - сказал Нурдильда Ораз.

Согласно озвученным сведениям, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 262 ч.1 УК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), проводится расследование.

«Организаторы задержаны и водворены в изолятор временного содержания», - добавил Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток.

«За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» семь убийств, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, два разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.