Спецоперация КНБ: задержаны 17 человек в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности РК задержал 17 человек в ходе спецоперации в трех городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Службой экономической безопасности КНБ РК пресечена деятельность ОПГ, нанесшая значительный экономический ущерб государству. Проведена масштабная спецоперация в городах Нур-Султан, Караганда и Алматы. Задержаны 17 человек, проведено 55 обысков», - сообщили в КНБ.

При этом у ОПГ изъята ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте.

«Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге. В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 миллиарда тенге больше», - отметили в КНБ РК.



