+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спецоперация КНБ: задержаны 17 человек в трех городах Казахстана

17 Января 2020 18:33
Поделиться:
Спецоперация КНБ: задержаны 17 человек в трех городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности РК задержал 17 человек в ходе спецоперации в трех городах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В КНБ РК заведено уголовное дело в отношении акима Павлодарской области
Приостановлена деятельность букмекерской конторы «Олимп» - КНБ РК ОПГ похищала и продавала взрывчатые вещества в Акмолинской области Сотрудники КНБ пресекли в Алматы канал незаконной миграции

«Службой экономической безопасности КНБ РК пресечена деятельность ОПГ, нанесшая значительный экономический ущерб государству. Проведена масштабная спецоперация в городах Нур-Султан, Караганда и Алматы. Задержаны 17 человек, проведено 55 обысков», - сообщили в КНБ.

При этом у ОПГ изъята ЭЦП, ноутбуки, кассовые аппараты, поддельные печати и документы, цифровые ключи управления счетами компаний, крупная сумма денежных средств в иностранной и национальной валюте.

«Незаконно обналичено более 300 миллиардов тенге. В результате вскрытия преступной схемы уклонения от налогов в бюджет государства ежемесячно стало поступать на 3 миллиарда тенге больше», - отметили в КНБ РК.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Видео, КНБ РК,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив