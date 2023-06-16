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Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 13:14
Спецоперация КНБ: канал незаконного оборота оружия перекрыли в Актау и Таразе Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-12 июня 2023 года оперативниками Комитета национальной безопасности при силовой поддержке Службы специального назначения «А» в городах Актау и Тараз проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«По подозрению в совершении данного преступления были задержаны пять жителей республики, двое из которых водворены в следственный изолятор. Сотрудниками КНБ в ходе длительной разработки удалось задокументировать схему поставок и сбыта огнестрельного оружия, а также боеприпасов. Фигурантами досудебного расследования применялись строгие меры конспирации и нестандартные способы организации сделок. По итогам спецоперации из незаконного оборота изъяты два автомата Калашникова и более 100 единиц боеприпасов. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», - сообщили в КНБ.


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