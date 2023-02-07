Спецохраной обещают обеспечить все школы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области все организации образования имеют систему видеонаблюдения. Об этом заявил руководитель управления образования Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н. Жашибеков на брифинге отметил, что всего установили более 12 тысяч камер видеонаблюдения.

«В прошлом году проводилась работа по обеспечению организаций тревожными кнопками и подключению к центру оперативного управления. На эти цели направили 108 млн тенге. В этом году выделили 100 млн тенге. Планируем все школы Петропавловска обеспечить специализированной охраной», - сказал Назир Жашибеков.

В прошлом году в департаменте полиции области были обеспокоены отсутствием тревожных кнопок и спецохраны в школах. Ранее в департаменте по обеспечению качества в сфере образования отмечали, что к обеспечению безопасности в учебных заведениях должны подключиться и местные исполнительные органы. Эти мероприятия связаны с финансовыми затратами, которые директора в одиночку решить не смогут.