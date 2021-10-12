Спецоборудованием снабдили 10 паводкоопасных населенных пунктов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, совместно с Управлением ООН по снижению риска бедствий, реализует проект по повышению устойчивости десяти паводкоопасных населенных пунктов Восточного Казахстана к бедствиям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Отмечается, что данный проект, финансируемый Европейским союзом, является частью Инициативы «Повышение устойчивости к бедствиям и ускорение реализации Cендайской программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии».

В ходе проекта население исполнительные партнеры - Общество Красного Полумесяца Казахстана обучают навыкам действий при чрезвычайных ситуациях, как проводить оценку уязвимости своего населенного пункта и разрабатывать планы подготовки и реагирования на случай бедствий.

Другим важным событием стало оснащение специальным оборудованием и материалами для своевременного реагирования при угрозе паводка в регионе. 10 населенных пунктов получили генераторы, мотопомпы, фонарики, мегафоны, спасательные жилеты и аптечки первой помощи.

«Основные районы, которые были охвачены в нашем регионе, насчитывают около 27 паводкоопасных участков, поэтому такой проект важен для профилактики и минимизирования риска бедствий», - прокомментировали в ДЧС ВКО.

Также в рамках проекта в сельских школах, расположенных в вышеуказанных населенных пунктах из числа учителей, которые прошли обучение по подготовке и реагированию на ЧС, созданы специальные команды, которые экипированы униформой и оснащены материалами и оборудованием, учебно-методическими и печатными материалами по тематике ЧС, разработанными в рамках предыдущих проектов совместно с министерством образования, ЮНИСЕФ и другими организациями.

Следующим этапом реализации проекта в 10 выбранных районах станет проведение митигационных работ, как отвод талых вод, углубление и укрепление русел рек.