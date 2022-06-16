16 Июня 2022 20:30

Спецноминацией «Победитель пандемии COVID-19» наградили столичных врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь профессионального праздника – Дня медицинского работника, в Нур-Султане в ходе торжественного мероприятия наградили более 30 работников сферы здравоохранения за их вклад и развитие медицины города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Также отличившихся непосильным трудом работников медицинской сферы наградили по 8 номинациям, им вручили сертификаты по 1 млн тенге.

Главным критерием при вручении премии стала способность прагматично и эффективно отвечать на нужды пациентов, ведь основными и достойными показателями являются доступность и качество оказания медпомощи населению. Также при выборе победителей по некоторым номинациям отмечалась слаженная работа и нелегкий труд медработников в период COVID-19.

Звание «лучшего» в 2022 году получили работники столичной медицины по 8-ми номинациям: «Лучшая организация ПМСП», «Эффективный менеджер 2022 года», «Лучший врач общей практики», «Лучший средний медицинский работник», «Лучший хирург», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» и «Победитель пандемии COVID-19».

В номинации «Лучшая организация ПМСП» победила Городская поликлиника №9 города. Для вручения номинации на сцену была приглашена директор поликлиники Сауле Смагулова.

Победителем номинации «Эффективный менеджер 2022 года» стал директор Многопрофильной городской больницы №2 города Нурбол Турсынбаев.

В этом году в истории награждения медработников впервые была создана специальная номинация - «Победитель пандемии COVID-19», которую вручили двум медработникам за их непосильный труд в борьбе за жизнь пациентов в пик заражения инфекцией. Номинация была присуждена директору Городского центра фтизиопульманологии Анне Цепке и директору Многопрофильной городской больницы №3 Жулдыз Данбаевой. Ведь именно они встретили первых пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и приняли на себя основной удар.

Как отметил руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, в нелегкое время в борьбе с инфекцией огромную поддержку оказали коллеги из республиканских и ведомственных организаций здравоохранения, с помощью которых было дополнительно развернуто более 800 коек для лечения пациентов с коррнавирусом.