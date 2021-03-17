-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:14
-
Спецназ задержал подозреваемых в серийных кражах в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Бойцы спецназа задержали подозреваемых в серийных кражах в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками Жылыойского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей города Кульсары, 1995 и 1994 годов рождения, подозреваемых в совершении квартирных краж. При проверке установлена причастность задержанных к 15 квартирным кражам, совершенным в Жылыойском районе. У задержанных изъяты золотые украшения и электротехника», - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.
В ведомстве сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
- Атыраускую сельскую команду КВН пригласили на фестиваль Александра Маслякова
- Число больных коронавирусом снизилось в Атырауской области
- Пыльная буря накрыла Атыраускую область
- Вооруженный мужчина пытался воспользоваться услугами такси в Кокшетау
- Одна из старейших осужденных вышла на свободу в Атырау
- Сельчанина в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана