Спецназ задержал подозреваемых в серийных кражах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Бойцы спецназа задержали подозреваемых в серийных кражах в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками Жылыойского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей города Кульсары, 1995 и 1994 годов рождения, подозреваемых в совершении квартирных краж. При проверке установлена причастность задержанных к 15 квартирным кражам, совершенным в Жылыойском районе. У задержанных изъяты золотые украшения и электротехника», - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.