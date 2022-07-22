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Спецназ задержал обворовывавших алматинские коттеджи троих подозреваемых
22 Июля 2022 22:21

Спецназ задержал обворовывавших алматинские коттеджи троих подозреваемых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Квартирные воры орудовали в коттеджном городке Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По сведению криминальной полиции города, злоумышленников, а их трое, спецназ задержал с поличным, после того, как они оборвали частный дом 34-летнего алматинца, похитив оттуда деньги и ювелирные украшения.

«В составе группы трое мужчин, 1984, 1987 и 1991 годов рождения. Они – ранее судимые. Передвигались по городу на автомашине Toyota Camry. Преступная деятельность фигурантов была подтверждена результатами специальных и оперативных мероприятий. Сейчас установлена их причастность к четырем квартирным кражам. Обворовывали они исключительно частные коттеджи. Уносили с собой не габаритную цифровую технику, сбережения и ювелирные изделия. По нашим оперативным данным, подозреваемые имели постоянные точки сбыта краденого имущества. Скупщики тоже будут задержаны и понесут наказание», – отметил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.


Фото: polisia.kz


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