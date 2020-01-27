Спецназ помог обезвредить преступную группу в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Преступная группа задержана в ходе спецоперации, организованной полицией на территории Карасайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав воровской группы входили шесть человек, двое из которых ранее судимы.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, оперативные мероприятия прошли на одной из сельских автодорог, где сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами СОБР задержали пятерых членов группы, передвигавшихся на БМВ-535. Подозреваемые задержаны с поличным, так как в их автомашине полицейские обнаружили и изъяли похищенное во время последних двух краж имущество, среди них ноутбуки, шубы, золотые изделия и дорогостоящие наручные часы.

Как выяснилось, «домушники» возвращались из поселка Долан, от двух жителей которого в дежурную часть полиции Карасайского района уже поступили официальные заявления о совершенных кражах.

«Эта воровская группа уже находилась в полицейской разработке. Группа состояла из молодых ребят, 1983-1999 годов рождения. После доставления пятерых задержанных был установлен еще один член преступной группы, который также был задержан и препровожден в полицию. У подозреваемых изъята также автомашина «Мерседес С-600», на которой несколькими днями ранее были совершены еще две кражи в Карасайском районе. Четверо из задержанных являются жителями Алматы, оставшиеся двое из Енбекшиказахского и Илийского районов», - сообщили в ведомстве.

Расследование по инкриминируемым фактам продолжается согласно ст.188 УК РК (кража). Изъятое у подозреваемых похищенное имущество вместе с изъятыми авто «БМВ» и «Мерседес» приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.

«Все шестеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование по преступной группе находится на особом контроле областного департамента. Задержанные лица подозреваются в совершении серии краж, причастность к которым будет тщательно проверена в ходе досудебного расследования. Задержанным пока инкриминируют четыре крупные кражи, ущерб по которым подсчитывается», - отметили в пресс-службе ДП.



