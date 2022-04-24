Спецкомнаты допроса для переживших насилие появились в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре для переживших насилие создали специальные комнаты допроса. Теперь пострадавшие не будут контактировать с большим количеством людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Пилотный проект по комплексной помощи пережившим сексуальное насилие запустили в городском центре социально-психологической реабилитации и адаптации женщин и детей. В учреждении создали специальные кабинеты, где будут проводить необходимые процедуры при расследовании уголовных дел.

«Специальное место будут использовать для следственных действий, чтобы оказать единую медицинскую, социальную, психологическую, правовую помощь пережившим насилие и не допустить травмирования их психики. Работа в условиях Центра будет способствовать своевременному выяснению обстоятельств и раскрытию преступления, изъятию вещественных доказательств и биоматериалов для дальнейшего назначения экспертиз», – пояснил замначальника департамента полиции Рашад Утеуов.

По мнению правоохранителей, такие комнаты были необходимы, потому что в отделы полиции приходит много людей. Теперь пережившим насилие не придется приходить в ведомство, они не будут контактировать с большим количеством людей.