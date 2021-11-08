Спецкомиссию создадут в Усть-Каменогорске по факту гибели двух рабочих

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специальная комиссия будет создана в Усть-Каменогорске по факту гибели двух рабочих на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предоставленной информации начальника управления государственной трудовой инспекции ВКО Бакытбека Кизатова, сейчас проводится всесторонняя проверка по факту гибели двух рабочих на предприятии.

«5 ноября в 17:20 часов погибли двое сотрудников ТОО «POSUK Titanium». Как выяснилось, они проводили профилактический ремонт электронно-лучевой печи. На место происшествия в оперативном порядке прибыли специалисты управления и сотрудники прокуратуры. На сегодняшний день для выяснения подробностей произошедшего будет создана специальная комиссия», - сказал он.

По словам Бакытбека Кизатова, за 9 месяцев текущего года на предприятиях региона произошло 153 несчастных случая, 16 человек скончались.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Усть-Каменогорске погибли двое рабочих.



