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Спецкомиссию создадут в Усть-Каменогорске по факту гибели двух рабочих

8 Ноября 2021 22:05
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Спецкомиссию создадут в Усть-Каменогорске по факту гибели двух рабочих

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специальная комиссия будет создана в Усть-Каменогорске по факту гибели двух рабочих на предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно предоставленной информации начальника управления государственной трудовой инспекции ВКО Бакытбека Кизатова, сейчас проводится всесторонняя проверка по факту гибели двух рабочих на предприятии.

«5 ноября в 17:20 часов погибли двое сотрудников ТОО «POSUK Titanium». Как выяснилось, они проводили профилактический ремонт электронно-лучевой печи. На место происшествия в оперативном порядке прибыли специалисты управления и сотрудники прокуратуры. На сегодняшний день для выяснения подробностей произошедшего будет создана специальная комиссия», - сказал он.

По словам Бакытбека Кизатова, за 9 месяцев текущего года на предприятиях региона произошло 153 несчастных случая, 16 человек скончались.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Усть-Каменогорске погибли двое рабочих.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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