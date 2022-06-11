11 Июня 2022 08:29

Спецкомиссия расследует гибель рабочего на заводе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе идет расследование трагического происшествия с гибелью человека на одном из самых крупных предприятий Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалоь ранее, вечером 7 июня в полицию поступил вызов о том, что работник ТОО «Казфосфат» получил серьезную травму. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Во время госпитализации пострадавший от полученной травмы скончался. Погибшему было 34 года, он житель областного центра.

По информации руководителя управления инспекции труда – главного государственного инспектора труда акимата Жамбылской области Ернара Есиркепова, создана специальная комиссия по расследованию.

«Пока известно, что работник пострадал, ему упал на голову кирпич. Обстоятельства выясняет специальная комиссия. Любой несчастный случай индивидуально рассматривается. Государственная инспекция труда не единолично принимает решение. Создается комиссия, в ее состав входит представитель пострадавшего работника и представитель работодателя. Это делается для того, чтобы расследование происшествия не было однобоким. Параллельно возбуждают дело, и проводят свое расследование правоохранительные органы», - пояснил спикер.

По словам Ернара Есиркепова, причины происшествия, а также круг виновных лиц, определяет государственный инспектор труда, председатель комиссии. Потом все материалы передаются в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают соответствующее процессуальное решение – уголовное дело возбуждать, либо административное.

«Что касается несчастного случая в компании «Казфосфат», расследование началось, - сообщил спикер. – После того, как в управление инспекции труда поступает подобное сообщение, в течение 24 часов мы обязаны создать комиссию. По трудовому законодательству на расследование несчастного случая предоставляется 10 дней, и можно два раза продлить по 10 дней. То есть максимальный срок расследования – 30 дней. За это время комиссия обязана завершить расследование. Но иногда процесс и два месяца занимает, потому что бывают сложности».

Назначенные в рамках следствия судебно-медицинская или ряд других экспертиз могут занимать длительное время на полный и подробный анализ состава краски, спецодежды, спецобуви, средств защиты, тех же защитных касок.

«При этом обязательно проверяется сертификат соответствия всех этих составляющих, которые приобретаются предприятием. По результатам экспертизы комиссия может делать какие-то выводы. По итогам расследования комиссии станут известны все обстоятельства этого дела», - отметил руководитель управления инспекции труда – главный государственный инспектор труда акимата Жамбылской области Ернар Есиркепов.

По его словам, в данных обстоятельствах большое значение приобретает составление трудового договора.

«Производственный травматизм происходит не только в шахте, например. И страхование от несчастных случаев помогает в подобных сложных ситуациях. Поэтому компании обязательно должны страховать своих работников от несчастных случаев. Это нужно в интересах как самого работника, так и работодателя», - считает спикер.