Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин ЧП на шахте «Казахстанская»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, передает МИА «Казинрформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.



В первую очередь глава Правительства выразил соболезнования родственникам и близким шахтеров, погибших в результате происшествия.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил, что в 10:05 часов 17 августа на шахте произошло воспламенение конвейерной ленты. В рамках реагирования был незамедлительно введен план ликвидации аварии и организован вывод работников на поверхность. В момент инцидента в шахте находились 227 человек. По состоянию на 13:50 часов уже 222 шахтера были выведены на поверхность. По причине сильной задымленности шахты еще пятеро горняков выбраться не смогли.

В ходе спасательных работ в 17:20 часов обнаружено тело одного шахтера. 18 августа в 08:10 часов обнаружено тело второго пропавшего горняка. В настоящее время продолжаются поиски еще троих шахтеров.Из-за повышенной температуры, сплошной задымленности и, соответственно, недоступности места выработки очаг возгорания до настоящего времени не локализован. На данный момент принимаются меры по тушению пожара с обратной стороны выработки.

Как сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в результате происшествия пострадали 13 человек. 9 из них были доставлены в Многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова с отравлением токсическими газами, в том числе угарным газом тяжелой степени. На сегодня двое переведены из реанимационного отделения. Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Они находятся в сознании. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны.

Еще четверых пострадавших доставили в Центральную больницу Шахтинска. Двое были отпущены на амбулаторное лечение, на стационарном остаются еще два человека, их состояние средней степени тяжести.

По итогам совещания Премьер-Министр поручил обеспечить качественную работу комиссии для проведения всестороннего расследования причин аварии на шахте «Казахстанская» и оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.