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Спецкомиссия по коронавирусу на Тенгизе: итоги четвёртого дня

22 Мая 2020 19:07
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Спецкомиссия по коронавирусу на Тенгизе: итоги четвёртого дня

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-На Тенгизе продолжается работа спецкомиссии. Члены комиссии посетили объекты базового производства и проекта будущего расширения месторождения, где проконтролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на производственных базах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Члены специальной комиссии ознакомилась с организацией деятельности на площадке 3GI, откуда идёт закачка сырого газа обратно в пласт для поддержания давления. В условиях карантина здесь работают 126 человек. Работа производственных бригад разделена на зеленые и красные зоны. Сотрудникам разрешено перемещаться только в пределах соответствующих участков.

Также комиссия посетила основной участок 3GP (завод третьего поколения), где трудятся 1600 человек, разделённые на соответствующие группы. Работа групп также разделена на участки. За каждой группой закреплен свой транспорт.
Далее комиссия посетила объекты бакового производства, на которых задействовано порядка тысячи человек.
По словам заместителя акима Атырауской области Ержана Абылханова, деятельность заводов первого и второго поколений относится к критически важным работам и потому требует особого подхода. Была проведена инспекция соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования на производственных площадках, организации безопасного проживания и транспортировки критического персонала.
Заместитель председателя контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Нурхан Садвакасов, ознакомившись с производственными объектами, дал положительную оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на проектах ТШО.
По итогам инспекции производственных площадей комиссией выработан план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на месторождении Тенгиз. Работа спецкомиссии продолжается

Напомним, на Тенгизском месторождении работают члены специальной комиссии во главе с заместителями акима Атырауской области Ержаном Абылхановым и Бакытгуль Хаменовой. В состав рабочей группы вошли медицинские работники, эпидемиологи, сотрудники правоохранительных органов, санитарные врачи и представители ключевых управлений областного акимата. Проводится масштабная работа по стабилизации эпидемиологической ситуации в вахтовых городках.

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Ключевые слова: Правительство РК, Атырауская область, Акимат, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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