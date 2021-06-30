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    20:06, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Специализированный административный суд открылся в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау открылся специализированный межрайонный административный суд Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    «В рамках концепции «Слышащего государства» в стране многое делается для реализации административной юстиции. В русле этого с первого июля текущего года в Республике Казахстан вступает в силу новый Административный процедурно-процессуальный кодекс. Нацеленный на урегулирование споров граждан и бизнеса с административными органами, он выведет на новый уровень качество защиты прав граждан.


    Этот кодекс возлагает огромную ответственность не только на суды, но и на все государственные органы. Также он дает новый импульс повышению правовой грамотности рядовых граждан. Его можно оценить как одну из самых масштабных реформ в плане укрепления правового государства», - сказал на церемонии открытия глава региона М.Досмухабетов, пожелав работе нового суда удачи, а судьям – справедливых решений и успешной деятельности.

    Как рассказал председатель областного суда Бауыржан Жумагулов, в специализированном межрайонном административном суде Атырауской области созданы все необходимые условия для сотрудников и посетителей. Здание оснащено техническим оборудованием, полностью соответствующим требованиям цифровизации.

    В состав суда, созданного Указом Президента в рамках внедрения административной юстиции в РК, входят председатель и четыре судьи.


    Теги:
    Атырауская область Закон и право Суды
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