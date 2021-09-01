Специализированные переписные пункты откроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам напомнили, что 1 сентября стартует очередная третья Национальная перепись Республики Казахстан. Она продлится ровно два месяца и завершится 30 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онлайн-формат доступен жителям города на специализированном сайте www.sanaq.gov.kz (на сайт переписи можно перейти с egov.kz и с сайтов государственных органов, через приложение Aitu), на котором виртуальный помощник Sanaqman дает пояснения респондентам по самостоятельному заполнению переписных анкет онлайн на себя и членов своей семьи.

Жителей Алматы призывают принять активное участие в переписи населения, так как эти данные станут существенным подспорьем для местных исполнительных органов в решении ряда социальных проблем, в том числе связанных с миграцией.

Полученные данные будут учитываться при решении вопросов о финансировании строительства новых школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов.

В период переписи алматинцы смогут отвечать на вопросы переписных анкет Национальной переписи в удобном онлайн-формате либо в традиционном формате подомового обхода.

Сайт для самостоятельной переписи будет доступен жителям 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года вне зависимости от места нахождения респондента. Традиционный формат сплошного подомового опроса жителей будет проходить в период с 1 по 30 октября текущего года путем опроса интервьюерами с использованием электронных планшетов.

Поскольку возможность пройти онлайн-перепись ограничена по времени в 45 дней, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил открыть специализированные переписные пункты в крупных ТРЦ, торговых домах, ЦОНах, почтовых отделениях, школах в каждом районе города для тех жителей, которые не имеют возможности пройти онлайн-перепись самостоятельно.

Переписные пункты специально организованы для удобства прохождения онлайн-переписи, где помимо упрощения процесса заполнения переписной анкеты респондентам не нужно будет беспокоиться о безопасности для своего здоровья, поскольку интервьюеры будут вакцинированы и обеспечены средствами защиты.

После прохождения переписи респонденту поступит SMS-уведомление с кодом, которое необходимо сохранить и предъявить интервьюерам-переписчикам, которые придут к вам в октябре при традиционном подомовом и поквартирном обходе.

В период проведения переписи в онлайн-режиме предусмотрено проведение консультаций по всем вопросам переписи по бесплатному единому номеру телефона Call-центра 8-8000800878 с мобильных номеров и 1446 для стационарных телефонов.