Специализированные межрайонные административные суды откроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках принятия Административного процедурно-процессуального кодекса в 17 областных центрах Казахстана откроют суды, которые будут выяснять имеющие значения обстоятельства спора. Об этом сообщил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суды призваны гармонизировать правоотношения. Они будут помогать истцу, начиная с бюрократических вопросов: как правильно сформировать исковое требование, как изменить основание иска и так далее. Речь идет о широком спектре вопросов», - пояснил Аслан Тукиев.

Новый вид судопроизводства будет осуществляться самостоятельными судами . Их всего 21 суд. Они будут созданы в 17 областных центрах, в том числе в городах республиканского значения, а также в четырех городах, где уже сейчас набирается нагрузка на отдельный суд. Это: Каскален, Экибастуз, Семей и Жезказган.

«Это будут специализированные межрайонные суды. То есть, суды будут обслуживать прилегающие административно-территориальные единицы. Количество судьей в каждом суде будет различное. Оно зависит от того, какое количество дел в этих регионах сейчас имеет место быть. В одних судах будет, например, около 70 человек, а в других судах – около 30 и более человек. Мы не просим ни одну штатную единицу. То есть, эти судьи будут перераспределяться. Сейчас приняты определенные меры, чтобы мы, как судебная система не рассматривали дела, где нет реального спора. И в этом смысле есть определенные перепады нагрузки, позволяющие из одного вида судопроизводства перекинуть на другой вид судопроизводства. Таким образом, мы оптимизируем нагрузку и перераспределим в нашу внутреннюю штатную численность. Поэтому для этого вида работ не просили затрат из бюджета», - отметил судья.

По его словам, небольшие бюджетные средства будут необходимы в связи с подготовкой помещений, где будут находиться суды.

«Где-то мы оптимизируем площади. Их нужно подготовить. Но все это наши внутренние площади. Мы нового ничего не покупаем, не строим. Такого рода строительства идут в рамках нашего текущего бюджета. Разница будет в части ремонта и небольшая разница в части корректировки заработной платы, связанные с изменением вида юрисдикции и уровня конкретного судьи по месту работу», - добавил судья Верховного суда РК Аслан Тукиев.

К слову, новые суды будут именоваться Специализированными межрайонными административными судами. А те суды, которые знакомы, как административные, будут называться Специализированными административными судами по правонарушениям.