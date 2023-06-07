Специализированные алиментные конторы создали в регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специализированные алиментные конторы созданы в регионах Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Об этом сообщил председатель палаты Айдос Иманбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности работы в этом направлении (взыскание алиментов) в большинстве регионов нами созданы и успешно работают специализированные алиментные конторы, которые сосредоточены на этой категории дел», – сказал А. Иманбаев.

По его словам, в результате принимаемых мер со стороны судебных исполнителей по 94 % делам взыскатели получают алименты ежемесячно. Это осуществляется путем удержания по месту работы – 63%, и самостоятельной выплаты должниками – 31%. В то же время около 15 тысяч дел – 6%, – на сумму задолженности 14 миллиардов тенге являются проблемными. То есть там, где должники юридически не имеют доходы и имущество, на которое возможно обратить взыскание. В среднем задолженность одного должника составляет 800 тысяч тенге. В таких случаях судебный исполнитель в зависимости от ситуации и положения должника принимает меры по его трудоустройству, а в случае уклонения - привлечению его к ответственности.

По итогам 2022 года к административной ответственности привлечено 4 065 должников по алиментам, что на 303 больше, чем в 2021 году. К уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечено 126 должников, тогда как в 2021 - 159.

А. Иманбаев также сообщил, что благодаря проводимым на регулярной основе ярмаркам вакансий, усилиями судебных исполнителей ежегодно трудоустраивается не менее 2 тысяч безработных должников. Кроме этого судебные исполнители ежегодно примиряют свыше 2 тысяч бывших супругов, в итоге взыскатель забирает исполнительный лист, дело прекращается, ребенок вновь растет в полной семье.