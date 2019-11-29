Специализированную службу охраны предлагают ввести в школах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские и педагоги обсудили безопасность детей в учреждениях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большая профилактическая работа способствовала снижению подростковой преступности на 26%. Меньше преступных посягательств было совершено и в отношении несовершеннолетних.

«Рейды инспекторов по делам несовершеннолетних, которые проводятся еженедельно, заставляют сидеть дома несовершеннолетних любителей вечерних и ночных прогулок. Если все же таковых полицейские встречают после 22.00 на улице или 23.00 в развлекательных заведениях, то возвращают их домой. Кстати, руководитель управления образования области поручила участвовать в этих рейдовых мероприятиях лично директорам школ», - рассказали в пресс-службе.

Педагоги предложили увеличить количество камер в школах. Оставляет желать лучшего качество системы видеонаблюдения. В некоторых заведениях камеры не выведены на общий монитор на вахте. Впрочем, следить за видеокадрами, не отрывая глаз, тоже пока некому. У сторожей и вахтеров в одном лице есть и другие задачи.





Директор школы №32 Сергей Мартемьянов считает действенной мерой установку турникетов. Сегодня такая есть система только в 11 школах города. Он предложил внедрить дверную конструкцию, ограничивающую вход в здание, но предусматривающую беспрепятственный выход из школы.

«Участники совещания пришли к выводу, что к охране школ необходимо привлекать сотрудников специальной службы охраны. Пока на это денежные средства не предусмотрены», - отметили в пресс-службе.

В Петропавловске 44 общеобразовательных учреждения, в 11 школах установлена система контроля и управления доступом, так называемые смарт-школы. Видео с камер 15 школьных учреждений выведены в Центр оперативного управления. В учебных заведениях города всего установлено 1470 видеокамер.



