Специализированному лицею «Арыстан» исполнилось 10 лет

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Десять лет назад под эгидой Общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» под руководством академика НАН РК, доктора педагогических наук Динары Кулибаевой была открыта уникальная школа, ставшая одной из передовых, инновационных и образцовых в стране. В этом году Специализированный лицей «Арыстан» отмечает свой первый юбилей, передает МИА «Казинформ».

В праздничном мероприятии, посвященном юбилею и девятому выпуску лицея, приняли участие председатель Попечительского совета Тимур Кулибаев, первый заместитель директора Общественного фонда Светлана Мурзабекова, генерал-майор Владимир Тузиков и другие.

Сегодня Специализированный лицей «Арыстан» является образовательным учреждением с военной направленностью и точкой притяжения для многих талантливых юношей. В нем с 9-го по 11-й классы обучаются 240 молодых людей из всех регионов Казахстана. Поступают лучшие из лучших, конкурс - 10-12 человек на место.

Несколько лет назад Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку, назвав лицей «Арыстан» одним из лучших средних учебных заведений военного профиля в стране: «Этот лицей особый, с учетом того, что он был создан не на государственные, а на частные средства. Для поступления в лицей приоритет отдается детям из малоимущих и многодетных семей. По конкурсу в лицей поступают лучшие ученики, которые затем будут обучаться в ведущих университетах страны и мира. В таких заведениях воспитывают будущих лидеров».

Образовательный комплекс расположен в живописных предгорьях Заилийского Алатау, где арыстановцы живут и учатся на благотворительной основе. Лицей финансируется из спонсорских денег Попечительского совета и средств Фонда образования Нурсултана Назарбаева.

Начальник лицея «Арыстан» генерал-майор, доктор педагогических наук, профессор Сабит Тауланов с гордостью отмечает успехи своих воспитанников: «Наша главная задача – сформировать у лицеистов твердый характер, высокую культуру, развитое чувство патриотизма и гражданского долга. Выпускники-арыстановцы продолжают обучение в высших военных учебных заведениях Казахстана, России, Украины, Беларуси, США, Турции, Китая. Выпускники первых лет сегодня офицеры, которые проходят военную службу в частях и подразделениях силовых структур Казахстана. И все они высоко несут честь лицея. Успехи лицея в учебной деятельности отмечены и на международном уровне».

Благодаря слаженной работе высококвалифицированных преподавателей и воспитателей, среди которых доктор педагогических наук и доктор PhD, кандидаты наук, педагоги-мастера и педагоги-исследователи, участники международных олимпиад и республиканских конкурсов, а также двадцать семь офицеров запаса, в лицее достигается высокий уровень образования. Все они помогают ребятам, передавая свои знания, военный и жизненный опыт.

«Если бы вы познакомились с научными проектами наших выпускников, вы были бы приятно удивлены. Порой диву даешься, как может так перспективно, интересно, грамотно, содержательно мыслить лицеист в свои 15–17 лет. Их научные проекты представляют маленький научный труд. Такое стало возможным из-за хорошего тандема думающего, грамотного педагога и стремящегося к познанию лицеиста. А в целом, это почерк «Арыстана», – рассказывает Сабит Тауланов.

Обучение проходит по семестрам, каникулы дважды в год. День лицеистов расписан по минутам: в первой половине – учеба, во второй – саморазвитие. Поскольку всестороннее развитие личности с творческим типом мышления – одна из ключевых задач лицея, то здесь действуют 13 программ дополнительного образования, 27 творческих кружков, любительских объединений и клубов по интересам. В рамках начальной военной и технологической подготовки практические задачи решаются на базе учебного центра Военного института Сухопутных войск ВС РК. Все это помогает в воспитании лидерских качеств, уверенности, дисциплинированности и организованности.

Для спортивной подготовки в лицее есть все необходимое: многофункциональный спортивный зал для всех видов спорта, залы для занятия боксом, борьбой, тренажерные залы, 25-метровый бассейн. Летняя спортивная база включает футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, великолепный гимнастический городок, военную полосу препятствий.

Имеется зрительный зал на 215 мест с современной аппаратурой, полным составом духового оркестра и вокально-инструментального ансамбля, уникальный библиотечный фонд насчитывает более 20 тысяч экземпляров книг. На территории работает собственный медицинский центр.

«Мой сын сильно изменился за время учебы в лицее «Арыстан». Я помню, до поступления, бывало, попросишь его элементарно мусор вынести, а он капризничает. Видно было, что, по сути, он еще ребенок. А тут буквально год отучился, приехал на каникулы, и уже не узнать его. Появилась в нем какая-то собранность, взрослость, самостоятельность. Теперь хочу чем-то помочь, как раньше, только и слышу: «Мама, я сам!» – говорит Салтанат, мама лицеиста 10-го класса Айдара Какимжана.

Представители образования, военные, бизнесмены разных стран, спортсмены, деятели культуры и искусства – частые гости лицея. Его посещают представители мировой военной элиты: делегация ОДКБ, ВВС Российской Федерации, Военной академии США (West Point) и Военного колледжа Индии, военные атташе стран ближнего и дальнего зарубежья. Такие встречи и интересное общение всегда памятны, они мотивируют и расширяют кругозор будущих офицеров.

«Насыщенная спортивная жизнь в лицее формирует здоровый образ жизни, воспитывает волю к победе, помогает успешно сдать нормативы по физподготовке при поступлении в военные вузы. А что стоит для нас встреча с чемпионами мира, нашими героями – великими спортсменами: Ушкемпировым, Сапиевым, Турлыхановым…Мы заряжались энергией, хотели стать такими же, как они. Поверили, что любая цель нам по плечу. Это и сейчас помогает нам в достижении целей», – делится лицеист – выпускник 2021 года Шахмурат Атбакиев.

За эти 10 лет в стенах лицея прошли обучение 717 лицеистов. Средний балл на ЕНТ достигает 90 баллов и выше. Ежегодно ребята участвуют в предметных олимпиадах и конкурсах научных проектов различного уровня и всегда занимают призовые места. За девять выпусков тридцать пять учащихся получили аттестаты особого образца, шестнадцать человек окончили школу со знаком «Алтын белгі», семеро из которых заслужили этот почетный знак в юбилейный год.

У лицея есть свои ритуалы и традиции. Клятва, Кодекс чести, гимн – атрибуты, определяющие морально-нравственное содержание учебы и жизни лицеистов. Есть свой флаг, как у воинской части, с эмблемой, на которой написано: «ДОЛГ, ЧЕСТЬ, ОТВАГА»! В этих словах заключены основные принципы и жизненное кредо лицеистов.

Председатель Попечительского совета Тимур Кулибаев отметил, что арыстановцы бережно чтут традиции родного лицея, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки.

«Здесь царит всеобщий дух товарищества, преемственности поколений, бережное отношение к истории Родины. Благодаря этим высоким принципам, уникальным методикам преподавания и военной выучке воспитанники «Арыстана» демонстрируют блестящие знания и отличную подготовку. Выпускники с честью служат Казахстану, успешно трудятся на благо государства и общества, сохраняют искреннюю любовь к своей alma mater, уважение к замечательным учителям и командирам, с гордостью носят звание арыстановцев», – сказал Тимур Кулибаев.

В этом году по инициативе Попечительского совета и Ассоциации выпускников лучшие выпускники, несущие службу в силовых структурах Казахстана, получили награды. Восемнадцать офицеров Министерства обороны РК, Министерства внутренних дел РК, Нацгвардии, Пограничной службы, Министерства по ЧС РК и КНБ получили почетные знаки ассоциации, благодарственные письма, материальное поощрение. Лицею его учредители подарили автомобиль и комфортабельный автобус.

День прощания с лицеем дорог каждому арыстановцу. Во время торжественного построения на плацу выпускники получили аттестаты и нагрудные знаки. В этот памятный день по традиции выпускники посадили деревья и заложили капсулу времени с напутствием будущим поколениям.