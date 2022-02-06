Специалисты рассказали о ситуации на фармрынке в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проблем с медпрепаратами нет. Каждый день с начала пандемии проводится мониторинг лекарственных средств и медицинских изделий. В штатном режиме работают 555 частных аптек, 26 складов, 46 социальных аптек и 9 передвижных пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение спроса на жаропонижающие и противовирусные препараты появилось в январе. Это было связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, пик которой пришёлся на 19 января. В этот день было зарегистрировано почти три тысячи человек с положительным ПЦР-тестом. На сегодняшний день мы видим спад. Никакого ажиотажа, связанного с лекарствами, нет», – сказала руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области Ольга Смирнова.

Эти слова подтверждает и руководство карагандинских фармацевтических складов, советуя карагандинцам покупать и аналоги препаратов.

«Мы занимаемся оптовой продажей медикаментов, снабжаем аптеки Караганды, города-спутники, Жезказган. В день поступает 100–120 заказов. Всего обслуживаем 200 аптек. Мы видим, что потребность в антибиотиках и жаропонижающих средствах у населения падает. Это можно определить по количеству очередей в аптеках. Их сейчас просто нет. И если кто-то не может найти «Терафлю», купите «Тайлолфен хот». Или возьмите парацетамол и аскорбинку – эффект будет тот же самый», – отметил директор аптечного склада Иван Илюшкин.

«Количество клиентов, с которыми мы работаем, – 250–300 компаний. В ассортименте у нас около 5 тысяч наименований. Пик продаж противовирусных препаратов был с 20 по 25 января. Закупка выросла в 2–2,5 раза. Сейчас всё спокойно», – говорит руководитель компании Ерик Смайлбеков.

Лекарственными средствами от ковида обеспечены все поликлиники.

Кроме того, им также выдаются препараты на три месяца вперёд для обеспечения больных диспансерной группы. Если возникают вопросы по поводу несвоевременной выдачи, нужно обращаться в службу поддержки пациентов или в call-центр управления здравоохранения – (8-7212) 95-55-59. Также по поводу отсутствия лекарств можно обращаться на телефон доверия ДКМФК + 7- 775-299-12-15.

В области продолжается кампания вакцинации и ревакцинации.

Карагандинские производители и реализаторы лекарственных средств и медизделий объявили акцию по стимулированию вакцинации среди подростков, молодёжи и беременных. Инициаторами выступили Карагандинские фармацевтические фирмы.

Они безвозмездно передадут в пункты вакцинации свою продукцию для раздачи прививающимся.

Идею подхватили и другие фармацевтические организации области. В частности, в пункт вакцинации на базе Городского центра первичной медико-санитарной помощи свою продукцию уже доставили две компании. Карагандинский производитель дезинфицирующих средств «ГросФарм» привёз кожные антисептики, а филиал фармацевтической компании «Инкар» – медицинские маски, антисептики и изделия медицинского назначения.

В качестве поощрения вакцинирующихся аптечный склад «МАК-ИЛ» уже подготовил ёмкости для воды. Компания «Медсервис Плюс» – витамины, гематоген, леденцы и маски. Вся продукция будет распределена по пунктам вакцинации.



