Специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации. Министерство образования и науки РК совместно с международным консорциумом организовали для них специальные тренинги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Специалисты ознакомятся с международной практикой разработки и экспертизы учебников. В дальнейшем это поспособствует усовершенствованию подхода к проверке учебников.
На сегодня обучение прошли 40 ведущих экспертов Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.
«Учебники должны соответствовать запросам школьников и родителей. Поэтому мы будем вести планомерную работу для того, чтобы минимизировать количество нареканий в адрес казахстанских учебников. Во время обучения казахстанские и зарубежные тренеры поделятся своим опытом и обучат экспертов тому, как на практике применять методологию оценки школьных учебников. Курсы проводятся в рамках проекта «Модернизация среднего образования» и с целью повышения потенциала казахстанских экспертов», – сообщила заместитель директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Маншук Мукаметкали.
Учебные материалы курса охватывают обновленные требования к авторам, методику и критерии оценивания учебников по всем школьным предметам. Кроме того, в ходе обучения проанализирован опыт других стран и по экспертизе электронных учебников.
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