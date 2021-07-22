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Специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации

22 Июля 2021 11:07
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Специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты по разработке и экспертизе учебников пройдут курсы повышения квалификации. Министерство образования и науки РК совместно с международным консорциумом организовали для них специальные тренинги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Специалисты ознакомятся с международной практикой разработки и экспертизы учебников. В дальнейшем это поспособствует усовершенствованию подхода к проверке учебников.

На сегодня обучение прошли 40 ведущих экспертов Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования.

«Учебники должны соответствовать запросам школьников и родителей. Поэтому мы будем вести планомерную работу для того, чтобы минимизировать количество нареканий в адрес казахстанских учебников. Во время обучения казахстанские и зарубежные тренеры поделятся своим опытом и обучат экспертов тому, как на практике применять методологию оценки школьных учебников. Курсы проводятся в рамках проекта «Модернизация среднего образования» и с целью повышения потенциала казахстанских экспертов», – сообщила заместитель директора Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования МОН РК Маншук Мукаметкали.

Учебные материалы курса охватывают обновленные требования к авторам, методику и критерии оценивания учебников по всем школьным предметам. Кроме того, в ходе обучения проанализирован опыт других стран и по экспертизе электронных учебников.


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