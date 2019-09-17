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Специалисты отрасли связи из 13 государств «сверяют часы» в Нур-Султане

Автор:  
Сара Кабикызы
17 Сентября 2019, 14:28
Специалисты отрасли связи из 13 государств «сверяют часы» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана проходит 55-е заседание Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 25-е заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседаниях принимают участие делегации 13 государств, в том числе, возглавляемые 7 министрами, курирующими сферу связи. Кроме того, в числе участников руководители таких организаций, как Международный союз электросвязи, Всемирный почтовый союз, представители Исполнительного комитета СНГ и другие, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

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Обращаясь к собравшимся, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, подчеркнул, что подобные встречи помогают «сверить часы» в плане цифрового развития и выработать совместные шаги для достижения эффекта синергии.

«10 лет назад, на одной из таких встреч, мы с вами обсуждали перспективы внедрения 3G и 4 G, а сегодня у нас на повестке дня стоят уже совсем другие вопросы. Сейчас для нас с вами важно мыслить шире, и говорить о важности цифровой трансформации экономики в целом. Потому что без этого дальнейшее развитие попросту невозможно», - отметил Аскар Жумагалиев.

В работе заседания приняли участие председатель Совета глав АС РСС, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао и генеральный директор Международного бюро Всемирного почтового союза Бишар Абдирахман Хусcейн.

Также на полях конференции Аскар Жумагалиев провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами - министрами, курирующими отрасль цифровизации в Азербайджане, Беларуси, Иране, России и Таджикистане.

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