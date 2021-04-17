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    16:43, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Специалисты обсудили, как повысить уровень безопасности на дорогах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД совместно с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании «Казавтожол», ряда отраслевых ВУЗов страны проведен межведомственный семинар-совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности, передает МИА «Казинформ».

    В целях повышения безопасности автомобильных дорог специалисты МВД изучили передовой зарубежный опыт и предложили запустить пилот на дорогах Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей.

    Передовые технические решения будут тестироваться в реальных условиях, и адаптироваться под особенности казахстанских дорог. Среди них - проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативная дорожная разметка, в том числе объемный 3D формат, интерактивные дорожные знаки и др. Участники семинара поддержали нововведения.

    «По статистике органов внутренних дел, за 3 месяца текущего года в республике совершено 2 621 ДТП, в которых погибло 363 и травмировано 3 605 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших возросло на 11,7%.

    Причинами совершения ДТП остаётся низкая транспортная дисциплина водителей, связанная с превышением скорости, выездом на встречную полосу и проездом перекрёстков.

    На сегодняшний день в стране эксплуатируется уже 4,3 млн транспортных средств. Каждый водитель, садясь за руль, желает чувствовать себя в максимальной безопасности. И наша задача обеспечить ее», - отметил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев.


    Теги:
    МВД РК Дороги Астана Безопасность Правоохранительные органы
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