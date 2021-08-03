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Специалисты обследовали моренные озера в Восточном Казахстане

3 Августа 2021 22:07
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Специалисты обследовали моренные озера в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Возможность схода селей для Восточного Казахстана проблема актуальная. Мониторинг за моренными озерами крайне необходим. В целях безопасности специалисты восточно-казахстанского филиала «Казселезащита» провели батиметрические обследования озер в верховье бассейна реки Белая Уба города Риддера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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На данном участке их 12, специалисты исследовали два из расположенных вблизи населенных пунктов. Они находятся на высоте 2000м над уровнем моря. Вода в них бирюзовая и прозрачная, поэтому можно хорошо рассмотреть каменистое дно. Наполнение озер происходит в результате таяния снежников и дождевыми водами.

Исследователи измерили площадь горных озер и глубину в нескольких местах. Замеры глубины производились с лодки при помощи эхолота. Эти данные необходимы для мониторинга подводного рельефа и определения объема воды. В двух озерах установлена максимальная глубина - 33,6 м и 9 м. Наполняемость их составляет менее 60 %.

«Края» озер - водоудерживающие гребни, состоящие из скальных пород. Разгрузка озер происходит в результате испарения и фильтрации воды.

По результатам специалисты установили, что на данный момент ледниковая деятельность отсутствует, воздействие осыпей и оползней на водостоки не наблюдается. Необходимости в проведении каких-либо работ или противоселевых превентивных мероприятий нет.

Всего в горах Восточно-Казахстанской области образуется 146 моренных озера, которые представляют угрозу 13 населенным пунктам. Больше всего моренных озер образуется в районах Зайсан, Катон-Карагай, Зыряновск и Риддер. На сегодня общая обстановка по области стабильная. Селеопасный период подойдет к окончанию в первые дни сентября.


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#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Безопасность   #МЧС  
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