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Специалисты МЧС РК готовы к поисково-спасательным операциям - Кахарман Оразалин

17 Февраля 2022 18:04
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Специалисты МЧС РК готовы к поисково-спасательным операциям - Кахарман Оразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям РК готовы к поисково-спасательным операциям. Об этом заявил начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для проведения поисково-спасательных операций и эвакуации пострадавшего населения готовы свыше 10 тысяч человек из личного состава МЧС РК и около 2 тысяч единиц техники: имеются водонасосные станции, автомобили повышенной проходимости, внедорожники, передвижные и прицепные мотопомпы», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Кахарман Оразалин.

По его словам, если усугубится паводковая ситуация, на готовности стоят дополнительные спасательные силы МЧС. Допустим, силы регионов с меньшей вероятностью подтопления будут направлены в регионы с наибольшей вероятностью подтопления. Среди них есть и курсанты старших курсов Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина.

По информации ведомства, приведены в готовность воинские части гражданской обороны, специализированная и инженерная техника, имущество оперативного резерва.

«Воздушные суда АО «Казавиаспас» находятся на постоянной готовности для перевозки сил и экстренной эвакуации пострадавшего населения», - добавил Кахарман Оразалин.

Напомним, в 340 населенных пунктах РК снята угроза подтопления, еще в 245 населенных пунктах эта угроза сохраняется.


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#Безопасность   #Паводок   #МЧС   #ДЧС   #Спасение   #Вода  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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