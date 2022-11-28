Специалисты каких сфер больше всего зарабатывают в Актюбинской области

28 Ноября 2022, 19:07

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Какие зарплаты получают актюбинцы по видам профессий и должностей, исследование провели представители департамента Бюро нацстатистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обследовании участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий с последующим распространением на генеральную совокупность. Использовались данные о фактической начисленной зарплате за апрель 2022 года с учетом всех доплат, надбавок, премий и тд.

По видам экономической деятельности наибольшая доля работников ( 42,1 процента) с заработной платой до 75 тысяч тенге зафиксирована в сфере образования.

Зарплату свыше 450 тысяч тенге получают сотрудники горнодобывающей промышленности, что составляет 27,6 процента от общего числа. Медианное значение среднемесячной заработной платы работников составило 199 503 тенге.

В общем числе работников среднемесячную заработную плату до 60 тысяч тенге получали 2% работников, от 60 до 105 тысяч тенге – 19,6%, от 105 до 210 тысяч тенге – 31,2%, от 210 до 300 тысяч тенге – 20,3%, от 300 до 420 тысяч тенге – 16,4%, от 420 тенге до 600 тысяч тенге – 7,6%, от 600 тенге до 750 тысяч тенге – 1,7%, от 750 до 900 тысяч тенге – 0,6%, свыше 900 тысяч тенге – 0,6% работников.