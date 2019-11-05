Специалисты из 40 стран мира соберутся на форуме «Байконур – колыбель мировой космонавтики»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12-13 ноября 2019 года в г. Нур-Султане состоится Международный форум «Дни космоса в Казахстане: Байконур – колыбель мировой космонавтики», организатором которого выступает Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Форум «Дни космоса в Казахстане» хорошо зарекомендовал себя в отечественных и международных сообществах космической отрасли и проводится ежегодно с 2013 года.

Участие в форуме примут руководители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, космонавты Республики Казахстан, представители посольств иностранных государств в Казахстане, стратегические партнеры Министерства - Роскосмос, «Airbus Defence and Space», отечественные и зарубежные организации: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева», «Транстелеком», One Web, SES, «Leica Geosystems, Satrec Initiative», «Eutelsat» и многие другие.

Всего в этом году ожидается участие более 400 представителей космических ведомств и государственных органов из 40 стран мира, в том числе известные ученые, специалисты ведущих мировых компаний в сфере космических технологий.

На форуме будут обсуждены вопросы дальнейшего развития космического комплекса «Байконур», эффективного использования результатов космической деятельности для решения задач отраслей экономики, рассмотрены итоги космической деятельности Казахстана за последнее десятилетие, а также перспективы международного сотрудничества и развития отрасли.



