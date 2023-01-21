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Специалисты инженерных войск отметили профессиональный праздник

21 Января 2023, 23:50
Специалисты инженерных войск отметили профессиональный праздник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские инженерные войска были созданы в 1993 году на основе соединений и частей, дислоцированных на территории нашей страны. Датой их создания принято считать 21 января. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ознаменование 30-летия со дня образования этого рода войск в столичном Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялось торжественное собрание.

В мероприятии приняли участие личный состав органов управления и подразделений инженерных войск Акмолинского регионального гарнизона, преподаватели и магистранты Национального университета обороны, ветераны Вооруженных сил.

С профессиональным праздником присутствующих поздравил заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Асан Жусупов. Он отметил роль специалистов военно-инженерного дела в обеспечении военной логистики и в обезвреживании взрывоопасных предметов, в ликвидации последствий техногенных катастроф и стихийных бедствий.

«Опыт организации и ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах убедительно показывает все возрастающую роль инженерных войск и инженерного обеспечения, а также свидетельствует, что грамотное использование инженерных средств создает условия для эффективного применения войсковых группировок, вооружения и военной техники, повышает живучесть войск и, в конечном счете, способствует достижению успеха», – отметил значение этого рода войск генерал-майор Асан Жусупов.

Военные инженеры прокладывают маршруты движения, сооружают заграждения, проводят фортификационное оборудование позиций, организуют мостовую переправу через водные преграды, занимаются маскировкой и имитацией войск. Производство этих работ требует выверенных действий, точных расчетов, а порой и нестандартных технических решений.

При необходимости личный состав инженерных войск участвует в ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Военнослужащие выполняют задачи по локализации прорывов селевых потоков, занимаются эвакуацией людей из снежного плена. Так, осенью прошлого года они оказали существенную помощь в борьбе с огненной стихией в Костанайской области.

В ходе торжественного собрания лучшие военнослужащие приказом министра обороны были поощрены ведомственными наградами, грамотами и присвоением очередных воинских званий. Также генерал-майор Асан Жусупов вручил благодарственные письма ветеранам, стоявшим у истоков создания инженерных войск и внесшим существенный вклад в их развитие.

Почетные гости и участники встречи посетили Государственный военно-исторический музей, где ознакомились с современными образцами вооружения, средствами поиска взрывоопасных предметов и образцами костюмов саперов.

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