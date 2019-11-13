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Специалисты ДЧС Алматы предлагают запретить использование газовых установок без газоанализаторов

13 Ноября 2019 12:26
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Специалисты ДЧС Алматы предлагают запретить использование газовых установок без газоанализаторов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – ДЧС Алматы предлагает запретить прием в эксплуатацию газовых установок в жилых домах без газоанализаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Необходимо отметить, что Департамент по ЧС Алматы не осуществляет контрольную деятельность по безопасной эксплуатации газового оборудования. В соответствии со статьей 7 Закона РК «О газе и газоснабжении», данную функцию осуществляет отдел контроля за подъемным, газовым, котельным оборудованием при управлении жилищной политики города Алматы. Совместную работу они проводят с «КазТрансГаз – Аймак», - рассказал заместитель начальника ДЧС Алматы Арман Байгелов.

Он отметил, что мерой профилактики отравлений природным газом является газоанализатор, который при утечке газа блокирует его подачу в сеть, сигнализирует и включает дополнительную вентиляцию.

«В свою очередь, в целях недопущения случаев отравлений природным газом, департаментом по ЧС Алматы предложено для АО «КазТрансГаз Аймак» запретить прием в эксплуатацию газовых установок в жилых домах без газоанализаторов. Что минимизирует риски отравлений природным газом, так как основными задачами АО «КазТрансГаз Аймак» является организация поставок товарного газа, его транспортировка, обеспечение безаварийного и бесперебойного газоснабжения», - отметил спикер.

В Алматы зафиксировано несколько случаев хлопков газа в жилых домах. Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме в Жетысуском районе Алматы. В результате инцидента три человека попали в реанимацию. Один из пострадавших при хлопке газа в Алматы скончался в больнице.

Позже при хлопке газа в Алматы мужчина получил до 30% ожогов.

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Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
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Данияр Дауталиев

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