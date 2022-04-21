Специалисты Центра нейрохирургии провели уникальную операцию за счет ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Центра нейрохирургии в Нур-Султане за счет ОСМС провели уникальную операцию по удалению опухоли спинного мозга в шейно-затылочной области 35-летнему пациенту из Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По словам пациента, в марте текущего года его начали беспокоить слабость и онемения в правой верхней и нижней конечностях. Мужчина по месту жительства получает лечение у невролога, но состояние его здоровья не улучшалось. Вскоре мужчина был направлен на диагностику на МРТ шейного отдела позвоночника. На основании результатов снимков МРТ мужчине диагностировали сложную сосудистую опухоль. Она была расположена внутри спинного мозга, переходила в головной мозг на основание черепа.

«Расположение опухоли было в крайне труднодоступном месте и требовало ювелирной работы нейрохирургов, современную аппаратуру и технику. К слову, проведение такой сложной операции возможно было только в Центре нейрохирургии», - сообщает пресс-служба.

По словам пациента, до обращения в Центр нейрохирургии он отправил несколько запросов о получении лечения в клиники Кореи и Германии.

«Многие мои знакомые советовали мне ехать на лечение за границу. В Корее за операцию у меня запросили 29 000 евро. При этом, врачи Кореи гарантию о проведении успешной операции не давали. Сделав запрос в Германию, я поговорил с немецкими врачами. Они спросили, почему я не обратился в Национальный центр нейрохирургии в Казахстане? О Центре нейрохирургии в Нур-Султане немецкие врачи отзывались как о современной клинике, которая ничем не хуже зарубежных, применяет современные методы и технологии в лечении и имеет все необходимое оборудование и инструментарий, квалифицированных специалистов и проводит успешные операции», - поделился пациент Владимир.

Мужчина признается, что не знал о существовании такой клиники в нашей стране. После он собрал необходимую информацию, документы и обратился за медицинской помощью в АО «Национальный центр нейрохирургии».

«Врачами отделения спинальной нейрохирургии, патологии периферической нервной системы была проведена четырехчасовая операция по удалению опухоли краниовертебрального перехода с компрессией спинного мозга и ствола. Перед операцией проведено МРТ исследование 3-Тесла с трактографией, с помощью чего врачи смогли четко увидеть локализацию опухоли, что облегчило работу нейрохирургов при выборе тактики хирургического лечения. Также во время операции применялся интраоперационный нейромониторинг, который позволяет контролировать хирургические манипуляции на структурах спинного мозга, что позволяет избежать неврологических осложнений», - рассказали в пресс-службе столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Операцию проводили заведующий отделением спинальной нейрохирургии, патологии периферической нервной системы Талгат Керимбаев, который имеет практический стаж работы около 30 лет, а также врач-нейрохирург Жандос Туйгунов.

По словам Талгата Тынышбаевича, первостепенной задачей во время операции было успешно дойти до опухоли вдоль анатомических борозд и, не повредив проводящие пути и центры спинного мозга, удалить ее.

«Область краниовертебрального перехода очень опасная локализация при опухолях. Там проходит ствол головного мозга, находится позвоночная артерия, дыхательные сосуды, двигательные центры. В случае повреждения этих жизненно важных центров, пациента может парализовать, а то и обернуться летальным исходом. В данном случае, был выбран технически сложно осуществимый доступ, но безопасный для пациента, позволяющий полностью удалить опухоль, при этом сохранив функцию жизненно важных структур организма. С подобными сложными операциями мы встречаемся довольно часто», – поделился доктор Керимбаев.

Операция прошла успешно, опухоль была удалена полностью. На вторые сутки пациент был активизирован. Проводилась операция пациенту по квоте, в рамках ОСМС. На момент госпитализации у пациента наблюдались слабость и онемение в правой половине тела. Мужчина с трудом обслуживал себя, не мог брать предметы в правую руку, мелкая моторика рук была нарушена, сила мышц была снижена. Уже сейчас пациент чувствует себя хорошо. Пациент на седьмые сутки после операции готовится к выписке.

«Мне провели сложную операцию, опухоль была расположена в труднодоступном месте. Сегодня прошла неделя после операции, я сам хожу, двигаюсь, чувствую себя отлично, с каждым днем иду на поправку, восстанавливаюсь быстро. Очень благодарен всему медицинскому персоналу за мое выздоровление. Врачи здесь самые лучшие, горжусь, что в Казахстане имеем такие современные центры – Центр нейрохирургии, кардиохирургии, центр онкологии. Не нужно ездить за границу и тратить огромные суммы денег, у нас в стране по ОСМС все это доступно», - поделился пациент Владимир.