Специалистов-вирусологов будут готовить в национальном вузе Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КазНУ им. аль-Фараби совместно с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности (НИИПББ) будут готовить специалистов-вирусологов. Речь идет о магистрантах и докторантах. Соответствующее поручение дал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что пандемия указала на необходимость подготовки специалистов в области эпидемиологии и вирусологии.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

Напомним, что именно сотрудники НИИПББ МОН РК создали казахстанскую вакцину против Covid-19.

Ректор национального вуза Жансеит Туймебаев и генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья уже подписали соответствующее соглашение. Сейчас КазНУ совместно с НИИПББ разработали новую образовательную программу в области вирусологии.

«Впервые Казахский национальный университет имени аль-Фараби совместно с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности будут готовить специалистов-вирусологов. Обучиться смогут те выпускники вузов, которые ранее изучали родственные образовательные программы бакалавриата. Они будут обучаться на базе факультета биологии и биотехнологии КазНУ и в лабораториях BSL-2 и BSL-3 НИИПББ. При подготовке вирусологов основное внимание будет уделено тому, чтобы студенты получали не только теоретические, но и практические знания. Ведущие специалисты-вирусологи покажут, как проводить исследования и диагностику, идентифицировать новые виды вирусов. Также обучающиеся освоят методы молекулярной биологии, биохимии, микробиологии», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Поскольку приоритетными являются практические занятия, студенты будут проходить практику и стажировку на базе НИИПББ. Ученые института, в том числе и те, кто разработал вакцину от коронавируса, будут проводить практические занятия, мастер-классы, семинары в области вирусологии, биологии и биотехнологии. По окончании в случае демонстрации отличных знаний возможно и дальнейшее трудоустройство выпускников в НИИ проблем биологической безопасности.

Также в дальнейшем на базе НИИ проблем биологической безопасности будет создан диссертационный совет по защите докторских работ. При проведении научно-исследовательских работ предполагается привлекать зарубежных ученых для оказания помощи методико-консультативного характера.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности имеет огромный опыт работы в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными института разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе отечественной вакцины QazVac.