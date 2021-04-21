Специалистов в сфере ЖКХ обучают в рамках перехода на ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в рамках перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами обучают специалистов в сфере ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, в рамках направления «Реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» АО «Казцентр ЖКХ» заключен меморандум с Евразийским национальным университетом имени Л. Гумилева по подготовке кадров.

Казцентр ЖКХ разработал Программу курсов повышения квалификации (55 часов), которая утверждена Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«В целом обучено 394 слушателя, из них на базе ЕНУ имени Л. Гумилева обучено 89 слушателей, 305 - в других учебных центрах, подтвердили квалификации в Центре сертификации 178 управляющих МЖД (многоквартирными жилыми домами)», - уточнил Нурбек Сериков.

Было отмечено, что внедрение новых форм управления позволит защитить интересы собственников квартир, нежилых помещений в каждом многоквартирном жилом доме, повысить уровень качества содержания общего имущества объекта кондоминиума, что в целом обеспечит сохранность жилищного фонда.