Специалистов швейной отрасли планируют готовить в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло заседание отраслевого совета образования и здравоохранения при Палате предпринимателей Акмолинской области, в ходе которого были обсуждены вопросы дефицита кадров регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, на сегодняшний день Акмолинская область испытывает острый дефицит квалифицированных специалистов в ряде отраслей. Ведомством был проведен опрос 1604 работодателей по потребности в кадрах. 474 из них указали потребность на краткосрочный период. Между тем, общая потребность в регионе, согласно опросу, составляет 4726 человек. Самый высокий уровень недостатка специалистов отмечен в Кокшетау – 1284 человека, в городе Степногорске – 608 и городе Косшы — 318.

«Наибольший спрос наблюдается в сельском хозяйстве - 947 человек. Также лидирует обрабатывающая промышленность - 619 человек. Кроме того, потребность в кадрах имеется в сферах образования - 522 человека, торговли - 485 человек, транспорта и складирования - 485 человек», - отметил директор Региональной палаты Ерканат Мусылманбек.

Так, представители легкой промышленности высказали серьезные опасения по поводу дефицита специалистов швейной отрасли.

«Помимо дефицита швей, сегодня мы столкнулись с проблемой острой нехватки механиков, которые обслуживают швейное оборудование. Насколько известно, ремонт швейного оборудования в городе Кокшетау и близлежащих регионах осуществляет только руководитель ОЮЛ «Союз лиц с инвалидностью Акмолинской области «Бірлік» Рамазан Мукатаев. Конечно, у него есть ученики, но их сил недостаточно для всей области», - сказала председатель отраслевого совета обрабатывающей промышленности Екатерина Жукова.

Участники заседания предложили создать учебный центр по подготовке необходимых специалистов и рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на эти цели. Ряд руководителей колледжей также заинтересовались этой инициативой.

Как добавил Ерканат Мусылманбек, на днях вопрос создания учебного центра по подготовке технических специалистов швейной отрасли будет обсужден с заинтересованными сторонами.