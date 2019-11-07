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Специалистов по технике безопасности предлагают наделить дополнительными полномочиями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов рассказал о предлагаемых ведомством мерах по сокращению несчастных случаев на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Законопроектом предусмотрено следующее: во-первых, в целях вывода устаревшего, морально и физически изношенного оборудования, предлагается урегулировать вопросы своевременного обновления и проведения технического перевооружения опасных производственных объектов. Предлагаемая поправка в статью 69 Закона о гражданской защите определяет, что промышленная безопасность обеспечивается путем своевременного обновления технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы», - сказал Аманияз Ержанов на презентации законопроекта по вопросам промышленной безопасности в Мажилисе Парламента РК.
Во-вторых, по его словам, в целях повышения роли производственного контроля предприятий в области промышленной безопасности предлагается регламентировать деятельность должностных лиц, служб производственного контроля и усилить их статус.
«На всех опасных объектах в сфере промышленной безопасности существуют службы производственного контроля, состоящие из инженерно-технических специалистов, которые осуществляют внутренний контроль и обеспечивают выполнение требования промышленной безопасности. Однако, опыт производственной практики показывает, что зачастую данные службы работают формально, выявляемые ими нарушения не устраняются или скрываются», - подчеркнул спикер.
«В связи с этим должностных лиц организаций, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности, предлагается наделить правом организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности с полномочиями приостановления работы при нарушениях требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, и отстранения от работ лиц, не соответствующих требованиям промышленной безопасности», - добавил представитель МИИР.
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