Специалистов логистики для миротворческой операции совместно готовят Казахстан и США

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана в Алматы прошло компьютерное командно-штабное учение по подготовке офицеров в сфере логистики по теме: «Логистическая поддержка миротворческой операции по обеспечению стабильности в Западной Африке», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основной целью учения стало совершенствование знаний и навыков специалистов в вопросах всестороннего обеспечения Вооруженных Сил, изучение порядка организации самостоятельной переброски воинского контингента в район миротворческой миссии и его логистической поддержки.

«Мы рады, что, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, наши партнеры из США участвовали в учениях и внесли весомый вклад в миротворческую подготовку Вооруженных Сил Казахстана для участия в миссиях ООН. Это хорошая платформа для подготовки наших военнослужащих», – отметил начальник Тыла и вооружения Вооруженных Сил Казахстана генерал-майор Алмас Ахмадиев.

Учение было организовано в соответствии с Планом подготовки органов управления на 2021 год и в рамках Пятилетнего плана военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2018-2022 годы.