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Специалистов для новых профессий будут готовить в Павлодарской области

24 Августа 2021 15:00
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Специалистов для новых профессий будут готовить в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область стала первым казахстанским регионом, где разработали локальный атлас новых профессий и компетенций. Об этом сообщил Саясат Нурбек, руководивший созданием такого атласа республиканского масштаба. Нурбек и другие эксперты в вопросах развития образования и человеческого капитала приняли участие в августовской конференции педагогов Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

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В региональный атлас на сегодня вошли 40 профессий, которые, по прогнозам экспертов, будут востребованы в Павлодарской области в ближайшие 5–10 лет. По 14 специальностям уже готова основа для образовательных программ.

«Еще один важный аспект нашей работы - профориентационная диагностика, - сказал Саясат Нурбек. - Все старшеклассники региона прошли профессионально-диагностическую оценку. Мы выяснили, какие таланты есть у подростков, на какие дисциплины они обращают внимание, какие у них есть навыки и интересы. Есть полная картина, кто намерен поступить в колледж или выйти из образовательной системы Павлодарской области. Если мы будем проводить эту аналитику постоянно, то сможем понимать, какой должна быть работа по профориентации. Это важно, потому что педагоги и чиновники от образования должны знать, что будет с их воспитанниками через 3–5 лет».

В контексте подготовки кадров для региональной экономики аким Павлодарской области Абылкаир Скаков рассказал об опыте сотрудничества местных властей, предпринимателей и вузов. Их взаимодействие по принципу «сильный вуз – сильный регион» предусматривает дуальное обучение, постоянный обмен информацией, прогнозами и исследованиями, в том числе по рынку труда.

Говоря о перспективах системы образования Павлодарской области, Абылкаир Скаков остановился почти на всех направлениях и ознакомил аудиторию с конкретными планами по каждому из них. Так, например, в регионе продолжают модернизировать школы, в этом году программа «Заманауи мектеп» охватила уже и учреждения в сельской местности.

«В прошлом году более чем вдвое был увеличен объем финансирования Высшего инновационного аграрного колледжа. В колледже сделали комплексный капитальный ремонт, улучшили материально-техническую базу. Сейчас там готовятся к открытию центров компетенций. Поставлена задача – стать методологическим и научным центром для профильных учебных заведений региона», - поделился Скаков относительно технического и профессионального образования.

В этом году особое внимание уделили Колледжу информационных технологий, где хотят создать IT-хаб. Тем временем в местном вузе запускают IT-школу и факультет Computer Science. Все это должно сформировать полный цикл IT-образования в Павлодарской области.

В этом году августовская конференция в Павлодарской области прошла в необычном формате, в виде экспертной дискуссии. В ней приняли участие не только казахстанские, но и иностранные специалисты.


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#Павлодарская область   #Образование  
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