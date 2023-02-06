Специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции

Шымкент - древний город. Шымкент включен в государственную программу "Культурное наследие" как один из объектов по изучению и сохранению исторических памятников. Здесь ведутся работы с перспективой превратить древнее городище в центре современного города в историко-культурный парк.

Аким города - Айтенов Мурат Дуйсенбекович.

Сейчас Шымкент - современный красивый город, в котором проживает более 1 млн человек. В городе есть театры, рестораны, сеть комфортабельных гостиниц, две из которых "Сапар" и "Кема" - четырёхзвездочные, два современных боулинг-центра, технопарк "Мир фантазий".

Телефонный код города - 7252