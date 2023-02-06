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Специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции

6 Февраля 2023, 20:22
Специалиста управления образования Шымкента задержали по подозрению в коррупции

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередное должностное лицо управления образования Шымкента изобличили в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

«Антикоррупционная служба Шымкента по фактам неоднократного получения взяток от предпринимателей за отсутствие в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство их предпринимательской деятельности изобличила очередное должностное лицо управления образования города. Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания», - сообщил глава департамента Даурен Ергарин.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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