17:51
24 Мая 2022 17:17
Специалист департамента госдоходов по ЗКО подозревается в получении взятки в 40 млн тенге
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой изобличен главный специалист департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора ТОО «Ж» взятки в особо крупном размере в сумме 40 млн тенге за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечение «содержание под стражей».
В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
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