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Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области

24 Февраля 2022 15:53
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Специальный телеграм-бот для молодежи работает в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр Карагандинской области создал на платформе мессенджера Telegram-бот JasProKrg. Он помогает молодежи получать ответы на актуальные вопросы о трудоустройстве, вакцинации, волонтерском и дебатном движениях, поддержке начинающих бизнесменов и многом другом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

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Каждый месяц бот дополняется новой информацией.

«Есть четкое понимание того, что для молодежи основным источником информации являются социальные сети, – говорит руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов. – Зачастую их функционал ограничивается публикациями и перепиской в комментариях. Чтобы обеспечить доступность информации по различным направлениям для молодежи, весной прошлого года был создан бот. У него есть много возможностей. В их числе предоставление контактных данных молодежных ресурсных центров по всей области»

Пользователи могут выбрать из стартового меню интересующий их раздел и перейти к подробностям. В настоящее время бот дает возможность примкнуть к волонтерскому движению. Можно зарегистрировать свою добровольческую организацию или присоединиться к уже существующей.

Здесь же можно оставить заявку в коворкинг-центр для проведения того или иного мероприятия.

Информация обо всех крупных проектах управления также выкладывается для всеобщего ознакомления. Среди них гранты акима Карагандинской области.

По словам Биржана Алимжанова, ключевым функционалом бота является раздел о трудоустройстве. Подразделы «Молодежная практика», «С дипломом – в село!», «Первое рабочее место», «Жасыл ел», «Общественные работы» позволяют молодым людям найти как временную, так и постоянную работу.

Главное преимущество бота – он легок в использовании и доступен на всех платформах: как мобильных, так и десктоп.

В Telegram создан также JasProKrg_chat, где можно задать вопрос и получить исчерпывающий ответ специалистов.


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#Карагандинская область   #Регионы   #Молодежь  
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