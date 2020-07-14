Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Специальный тарифный план для учителей и учеников появится в РК

Автор:  
Серик Сабеков
14 Июля 2020, 14:21
Специальный тарифный план для учителей и учеников появится в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для учителей и учеников внедрят специальный тарифный план сотовой связи в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сотовыми операторами рассмотрен вопрос внедрения специального тарифного плана для учителей и учеников. Этот тарифный план будет предусматривать бесплатные звонки между учителями и учениками, а также доступность образовательных ресурсов, определенных Министерством образования и науки», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

По его словам, это поможет в дистанционном обучении школьников, а также предоставлении электронных услуг в отдаленных населенных пунктах.


Правительство РК   Образование   Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной