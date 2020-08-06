Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Специальный школьный тарифный план за 990 тенге запустят в новом учебном году в РК

6 Августа 2020, 16:04
Специальный школьный тарифный план за 990 тенге запустят в новом учебном году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Казахстане будет запущен специальный школьный тарифный план, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для поддержки дистанционного образования Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи проработало вопрос по выпуску специального тарифного плана «Білім» для учителей, учеников и студентов

По словам исполняющего обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 отечественным образовательным ресурсам (локальные, находящиеся в РК), одобренным Министерством образования и науки РК, включая казахстанские системы видеоконференцсвязи.

«Абонентская плата специального тарифа «Білім» составит 990 тенге в месяц. Данный тарифный план будет доступен для использования после 20 августа. Условия подключения к новому тарифному плану сейчас прорабатываются Министерством образования и науки РК. Также операторы связи предоставят дополнительно 1 ГБ интернет-трафика», - дополнил Багдат Мусин.

Стоит отметить, что это стало возможным благодаря подписанию Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством образования и науки РК и операторами связи по неограниченному доступу казахстанцев к образовательным ресурсам.

Кроме этого, министерство совместно с операторами фиксированной связи провело анализ и определило возможности операторов по подключению/увеличению скорости интернета в школах до 8 Мбит/сек.

Данная информация направлена регионам с предлагаемыми тарифными планами и указанием контактных лиц. В настоящее время акиматы проводят работу по закупу услуг по обеспечению интернетом школьных учреждений.


Образование   Интернет   Связь, ТВ, IT   Другие государственные органы   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной