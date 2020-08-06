Специальный школьный тарифный план за 990 тенге запустят в новом учебном году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Казахстане будет запущен специальный школьный тарифный план, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Для поддержки дистанционного образования Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами сотовой связи проработало вопрос по выпуску специального тарифного плана «Білім» для учителей, учеников и студентов

По словам исполняющего обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, тарифный план включает в себя безлимитный доступ к 380 отечественным образовательным ресурсам (локальные, находящиеся в РК), одобренным Министерством образования и науки РК, включая казахстанские системы видеоконференцсвязи.

«Абонентская плата специального тарифа «Білім» составит 990 тенге в месяц. Данный тарифный план будет доступен для использования после 20 августа. Условия подключения к новому тарифному плану сейчас прорабатываются Министерством образования и науки РК. Также операторы связи предоставят дополнительно 1 ГБ интернет-трафика», - дополнил Багдат Мусин.

Стоит отметить, что это стало возможным благодаря подписанию Меморандума о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством образования и науки РК и операторами связи по неограниченному доступу казахстанцев к образовательным ресурсам.

Кроме этого, министерство совместно с операторами фиксированной связи провело анализ и определило возможности операторов по подключению/увеличению скорости интернета в школах до 8 Мбит/сек.

Данная информация направлена регионам с предлагаемыми тарифными планами и указанием контактных лиц. В настоящее время акиматы проводят работу по закупу услуг по обеспечению интернетом школьных учреждений.