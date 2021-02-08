Специальный республиканский штаб создан в МЧС в связи с погодными условиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями в некоторых регионах Казахстана, с целью оперативного принятия решений, в городе Нур-Султане создан специальный республиканский штаб. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 7 февраля, в связи с резким изменением погодных условий в кризисном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям создан республиканский штаб. Здесь работают специалисты МЧС, а также сотрудники «КазАвтоЖол», «Казгидромет» и «Казахавтодор». В республиканский штаб ежечасно поступает из всех регионов свежая информация о погоде и дорожном движении, а специалисты, основываясь на этой информации, принимают решения о закрытии или открытии дорог в тех или иных регионах. Штаб работает 24 часа в сутки в режиме дежурства», – сказал Т. Уали.

Ранее сообщалось о том, что оказана помощь владельцам около 800 автомашин, а также опубликовано предостережение водителям от МЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями.