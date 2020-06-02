Специальный репортаж: Как столичные предприниматели соблюдают санитарные требования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента возобновления деятельности столичных объектов предпринимательства, сферы услуг мониторинговая группа начала ежедневные рейды. Сегодня в ходе очередного рейда сотрудники мониторинговой группы и представители санитарно-эпидемиологической станции проверили, как столичные объекты предпринимательства соблюдают санитарные требования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« В постановлении главного государственного санитарного врача РК четко прописаны требования, которые незамедлительно должны соблюдать все торговые объекты. Конечно же, это касается ношения масок, наличия антисептиков и санитайзеров, обязательного измерения температуры при входе, соблюдения социальной дистанции не менее двух метров. Сегодня мы приехали в торговый дом «Евразия». 29 мая мы провели здесь рейд и выявили недоработки, которые они должны были устранить за определенное время», - объяснил главный специалист отдела торговой сферы и услуг управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Азамат Рашитов.

В ходе рейда представители мониторинговой группы проверили, как соблюдаются санитарные требования в бутиках одежды, мясных павильонах, в магазине хозяйственных товаров. По словам представителя мониторинговой группы Азамата Рашитова, в основном замечания касались соблюдения социальной дистанции, измерения температуры.

«Арендаторы проинструктированы по соблюдению санитарных норм. Наша администрация также осуществляет контроль. Регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. По мере возможности контролируем масочный режим. Мы оставляем за собой право не впускать покупателей, если они не хотят носить маски или отказываются пройти измерение температуры. Арендаторы назначили ответственных за наличие антисептиков и санитайзеров», - рассказал представитель юридической службы ТЦ «Евразия» Артем Курткин.

За весь период проведения рейдовых мероприятий мониторинговой группой было проверено 494 объекта. По 174 объектам были выявлены замечания, 71 объектам было рекомендовано приостановить деятельность до момента устранения замечаний.

«Все 71 объект замечания устранили и на сегодня успешно работают. Мониторинговая группа, помимо направленных рейдовых мероприятий, отрабатывает жалобы, поступающие от столичных жителей. Сейчас ведется комплексная работа. Карантин еще никто не отменял. Это безопасность не только посетителей этих объектов, но и самих сотрудников», - заключил Азамат Рашитов.