Специальный порядок государственных закупок продлевают до 1 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Действие специального порядка государственных закупок продлили до 1 октября этого года. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр в ходе заседания Правительства, Министерством финансов принимаются комплексные меры по развитию местного содержания в регулируемых государственных закупках. Согласно закону о госзакупках, Правительство может устанавливать изъятия из национального режима (запрет на закуп товаров иностранного производства), в том числе для поддержки отечественных товаропроизводителей.

Ерулан Жамаубаев также рассказал о специальном порядке государственных закупок.

«Существенная поддержка казахстанскому товаропроизводителю оказана через спецпорядок. Так, с введением спецпорядка госзакупки товаров на первом этапе осуществляются упрощенно и только среди отечественных товаропроизводителей. И лишь в случае отсутствия заявок, закупки таких товаров осуществляются среди остальных поставщиков», - отметил он.

По данным Минфина, на сегодня через спецпорядок у отечественных товаропроизводителей закуплено товаров на сумму свыше 62 млрд тенге.

«Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге. Также, в рамках Спецпорядка приняты антикризисные меры, оперативно закуплены работы по дорожной карте занятости, а также сезонные работы на 955 млрд тенге. Учитывая эффективность Специального порядка, его действие продлено до 1 октября 2020 года», - проинформировал Е. Жамаубаев.